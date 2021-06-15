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15 червня 2021, 20:28 5995

ДТП з українцями в Польщі: на місці аварії двох автобусів засиплють рів

15 червня 2021, 20:28 5995
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Фото з відкритих джерел
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У Польщі вирішили засипати землею глибокий рів при з’їзді пункту обслуговування пасажирів “Кашице” (MOP Kaszyce), де у березні цього року з інтервалом у два тижні в аварію потрапили два українські автобуси

Про це повідомив речник Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) Польщі Шимон Пехов'як в коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Комісія, яку було створено в рамках GDDKiA, прийняла рекомендації щодо змін у цьому місці. Ми змінимо форму cхилу (при з’їзді до ПОП "Кашице” – ред.), іншими словами - засиплемо цей рів землею,- повідомив Пехов'як.

Він підкреслив, що у зв’язку з цим в місці проведення робіт треба буде змінити дренажну систему та пристосувати інфраструктуру безпеки руху, зокрема шумозахисні екрани, дорожню розмітку та дорожні знаки. Крім того, на автомагістралі A4 буде встановлено додаткову інформаційну таблицю, яка інформуватиме про напрями руху.

Речник GDDKiA повідомив, що на переобладнання цього відрізку автомагістралі міністерство інфраструктури Польщі вже виділило кошти, а незабаром буде оголошено тендер на обрання виконавця робіт.

Розраховуємо, що роботи буде виконано ще в цьому році. До цього часу пункт обслуговування пасажирів "Кашице” буде виключений з експлуатації,- констатував Пехов'як.

Як повідомлялося, розслідування аварії українського автобуса, яка сталася у ніч з 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві в Польщі, продовжили до вересня.

Натомість водієві українського автобуса, який вночі 22 березня потрапив у ДТП в Підкарпатському воєводстві Польщі, прокуратура цієї держави вручила обвинувачення.

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих.

22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

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