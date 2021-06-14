ДТП з українцями у Польщі: помер восьмий пасажир

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В Україні помер 60-річний чоловік, який їхав у автобусі "Познань-Херсон", що у березні в Підкарпатському воєводстві Польщі потрапив у смертельну ДТП

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма особа з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи ця смерть має зв’язок з ДТП”,- заявила Пентковська.

Зазначається, що покійним є 60-річний уродженець Херсонської області. Він у ДТП отримав тяжкі травми та спочатку лікувався у польському Пшемислі, а згодом його перевезли в Україну.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на вісім років.