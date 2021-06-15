ДТП с украинцами в Польше: на месте аварии двух автобусов засыплют ров

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В Польше решили засыпать землей глубокий ров при съезде пункта обслуживания пассажиров “Кашице” (MOP Kaszyce), где в марте этого года с интервалом в две недели в аварию попали два украинские автобуса

Об этом сообщил спикер Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Польши Шимон Пеховяк в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Комиссия, созданная в рамках GDDKiA, приняла рекомендации по изменениям в этом месте. Мы изменим форму склона (при съезде в ПОП "Кашице” – ред.), другими словами - засыплем этот ров землей,- сообщил Пеховяк.

Он подчеркнул, что в связи с этим в месте проведения работ надо будет изменить дренажную систему и приспособить инфраструктуру безопасности движения, в частности шумозащитные экраны, дорожную разметку и дорожные знаки. Кроме того, на автомагистрали A4 будет установлена дополнительная информационная таблица, которая будет информировать о направлениях движения.

Представитель GDDKiA сообщил, что на переоборудование этого отрезка автомагистрали министерство инфраструктуры Польши уже выделило средства, а вскоре будет объявлен тендер на выбор исполнителя работ.

Рассчитываем, что работы будут выполнены еще в этом году. К этому времени пункт обслуживания пассажиров "Кашице” будет исключен из эксплуатации,- констатировал Пеховяк.

Как сообщалось, расследование аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь с 5 на 6 марта в Подкарпатском воеводстве в Польше, продлили до сентября.

В то же время водителю украинского автобуса, который ночью 22 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве Польши, прокуратура этого государства вручила обвинения.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных.

22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.