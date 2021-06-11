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11 червня 2021, 19:03 37

На Волині оголосили триденну жалобу за військовою, яка загинула у зоні ООС

11 червня 2021, 19:03 37
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Фото: Facebook
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У Волинській області, на території Володимир–Волинської громади оголосили триденну жалобу за лейтенантом ЗСУ Кариною Шемчук, яка загинула 9 червня в зоні ООС

Як передає RegioNews, про це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада на своїй сторінці у Facebook.

9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр Карина Шемчук з Володимира-Волинського. У зв’язку із трагічною загибеллю нашої землячки міський голова Ігор Пальонка підписав розпорядження оголосити 11-13 червня 2021 року днями жалоби на території громади, - йдеться у повідомленні тергромади.

Зазначається, що у дні жалоби приспустять державні прапори на адмінбудівлях, підприємствах та установах. У громадському транспорті на ринках і в закладах торгівлі заборонене звучання розважальної музики, обмежено проведення концертів і змагань.

Як повідомлялося вчора, під час служби загинула військовослужбовиця.

Пізніше стало відомо ім'я військової, яка 9 червня загинула на Донбасі. У четвер, 9 червня, під час виконання службових обов’язків в районі ООС загинула лейтенант Карина Шемчук.

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