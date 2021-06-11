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11 июня 2021, 19:03 224

На Волыни объявили трехдневный траур по военной, погибшей в зоне ООС

11 июня 2021, 19:03 224
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Фото: Facebook
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В Волынской области, на территории Владимир–Волынской общины объявили трехдневный траур по лейтенанту ВСУ Карине Шемчук, которая погибла 9 июня в зоне ООС

Как передает RegioNews, об этом сообщает Владимир-Волынская городская территориальная община на своей странице в Facebook.

9 июня в районе проведения ООС во время исполнения служебных обязанностей трагически погибла лейтенант, заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению 128 ОГШБр Карина Шемчук из Владимира-Волынского. В связи с трагической гибелью нашей землячки городской голова Игорь Пальонка подписал распоряжение объявить 11-13 июня 2021 года днями траура на территории общины, - говорится в сообщении тергромады.

Отмечается, что в дни траура приспустят государственные флаги на админзданиях, предприятиях и учреждениях. В общественном транспорте на рынках и в заведениях торговли запрещено звучание развлекательной музыки, ограничено проведение концертов и соревнований.

Как сообщалось вчера, во время службы погибла военнослужащая.

Позже стало известно имя военной, которая 9 июня погибла на Донбассе. В четверг, 9 июня, во время выполнения служебных обязанностей в районе ООС погибла лейтенант Карина Шемчук.

погибшие военные траур Волынская область ООС

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