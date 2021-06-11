Окупанти на Донбасі знову вбили захисника України

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У п'ятницю, 11 червня, в районі проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що вогонь окупанти відкривали поблизу Водяного, на Приазов’ї та у напрямку Опитного. Також було зафіксовано обстріли біля населеного пункту Південне.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

"Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - повідомили на передовій.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, були зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню.