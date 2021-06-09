Зеленський відвідав передову в зоні ООС та нагородив бійців

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину побував на передовій і заявив, що зараз обстрілів стало значно менше

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати”, - заявив Зеленський.

Він вручив військовим державні нагороди і заявив, що "державні службовці та депутати також мають частіше приїжджати на фронт”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину.