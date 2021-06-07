На Волині помер ветеран війни на Донбасі

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У Луцьку помер військовий Андрій Косюр, який у 2014 році захищав Україну на Донбасі

Про це повідомило місцеве інформагентство "ВолиньPost" із посиланням на Спілку воїнів АТО Волинської області, пише RegioNews.

Зазначається, що раптова смерть настала минулої ночі.

Відомо, що Косюру було 35 років, у цього залишився син. Він служив у 51-ій бригаді у 2014-му році, проходив строкову службу під час першої хвилі мобілізації.

Чоловік мав великі проблеми з організмом у фазі сну, лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження у лабораторії сну доктора Погорецького Юрія Несторовича. Коли він засинав, зупинялося дихання, відбувалася нестача кисню в організмі.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі загинули двоє українських військових.