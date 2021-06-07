14:57  07 червня
У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка
11:47  07 червня
Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
18:02  07 червня
Бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає
UA | RU
UA | RU
07 червня 2021, 16:59 110

На Волині помер ветеран війни на Донбасі

07 червня 2021, 16:59 110
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Луцьку помер військовий Андрій Косюр, який у 2014 році захищав Україну на Донбасі

Про це повідомило місцеве інформагентство "ВолиньPost" із посиланням на Спілку воїнів АТО Волинської області, пише RegioNews.

Зазначається, що раптова смерть настала минулої ночі.

Відомо, що Косюру було 35 років, у цього залишився син. Він служив у 51-ій бригаді у 2014-му році, проходив строкову службу під час першої хвилі мобілізації.

Чоловік мав великі проблеми з організмом у фазі сну, лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження у лабораторії сну доктора Погорецького Юрія Несторовича. Коли він засинав, зупинялося дихання, відбувалася нестача кисню в організмі.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі загинули двоє українських військових.

Донбас Україна війна ветерани Волинська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua