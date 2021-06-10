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Під час служби загинула військовослужбовиця з Закарпаття
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10 червня 2021, 11:06 2973

Під час служби загинула військовослужбовиця з Закарпаття

10 червня 2021, 11:06 2973
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фото з відкритих джерел
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Військовослужбовиця 128-ї бригади Збройних сил України загинула під час служби

Про це повідомляє прес-центр 128 ОГШБр ЗСУ, передає RegioNews.

Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним.

9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади, - йдеться у повідомленні.

У командуванні не уточнили причини загибелі військової.

Як повідомлялося, бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші".

Також учора Зеленський відвідав передову в зоні ООС та нагородив бійців. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину побував на передовій і заявив, що зараз обстрілів стало значно менше.

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