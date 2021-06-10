Стало відомо ім'я військової, яка 9 червня загинула на Донбасі
У четвер, 9 червня, під час виконання службових обов’язків в районі ООС загинула лейтенант Карина Шемчук із Закарпаття
Про це повідомив голова Закарпатської облради Олексій Петров у Facebook, пише RegioNews.
"Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади лейтенант Карина Шемчук", - зазначив він.
Наголошується, що військова народилася 15 лютого 1999 року.
Нагадаємо, що військовослужбовиця 128-ї бригади Збройних сил України загинула під час служби.
Також повідомлялося, що 9 червня бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші".
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