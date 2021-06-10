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10 червня 2021, 17:56 279

Стало відомо ім'я військової, яка 9 червня загинула на Донбасі

10 червня 2021, 17:56 279
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У четвер, 9 червня, під час виконання службових обов’язків в районі ООС загинула лейтенант Карина Шемчук із Закарпаття

Про це повідомив голова Закарпатської облради Олексій Петров у Facebook, пише RegioNews.

"Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади лейтенант Карина Шемчук", - зазначив він.

Наголошується, що військова народилася 15 лютого 1999 року.

Нагадаємо, що військовослужбовиця 128-ї бригади Збройних сил України загинула під час служби.

Також повідомлялося, що 9 червня бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші".

Донбас ООС Україна смерть військові

 
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