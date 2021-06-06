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06 червня 2021, 17:29 178

На Закарпатті внаслідок лобового зіткнення двох авто загинули двоє людей

06 червня 2021, 17:29 178
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Фото поліції Закарпатської області
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На Закарпатті уночі на автодорозі Київ-Чоп, між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району, зіткнулися два автомобілі, загинуло дві людини, ще одна у реанімації

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Сьогодні, 6 червня, після 2-ої години ночі, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що між селами Іванівці та Клячаново, що на Мукачівщині, сталася смертельна ДТП, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що причиною автомобільної аварії стало лобове зіткнення двох автомобілів: Volkswagen Passat В6 та Volkswagen Passat В7. В одному з них перебувало двоє осіб: 20-річна жінка-водій та її 26-річний чоловік, мешканці села Водиця Рахівського району. За кермом іншого – Volkswagen Passat В7 – був 39-річний мукачівець.

Унаслідок отриманих травм пасажир Volkswagen Passat В6 та водій Volkswagen Passat В7 померли на місці події. Жінка-водій госпіталізована та перебуває в реанімаційному відділенні Мукачівської районної лікарні, - поінформували у поліції.

Зазначається, що усі причини та обставини ДТП працівники поліції з’ясують в ході слідства, розпочатого за частиною 2 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Розслідування справи триває.

Як повідомлялося, у Польщі два українці постраждали, зірвавшись з ліфтом з 15-го поверху. В одному з багатоквартирних будинків в центрі польского міста Лодзі були поранені двоє чоловіків, які обслуговували шахту ліфта. Обидва - громадяни України.

Учора на Рівненщині у ДТП загинули двоє людей. У суботу, 5 червня, на міжнародній трасі Київ-Чоп неподалік Рівного сталась аварія за участю двох автомобілів, внаслідок якої загинули й травмувались люди.

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