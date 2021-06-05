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05 червня 2021, 15:28 710

На Рівненщині у ДТП загинули двоє людей

05 червня 2021, 15:28 710
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 5 червня, на міжнародній трасі Київ-Чоп неподалік Рівного сталась аварія за участю двох автомобілів, внаслідок якої загинули й травмувались люди

Про це пише RegioNews із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

Зазначається, що трагедія сталася поблизу села Колоденка біля 11:00. Зіткнулися Mitsubishi Outlander та Seat - від отриманих травм загинули двоє осіб і двоє травмувались.

На місці працює поліція, рух на цій ділянці автодороги ускладнений.

Нагадаємо, у Херсонській області на автодорозі "Олешки - Гола Пристань - Скадовськ" сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів. Внаслідок події медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 - діти.

Україна ДТП загиблі Рівне аварія

 
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