На Рівненщині у ДТП загинули двоє людей
У суботу, 5 червня, на міжнародній трасі Київ-Чоп неподалік Рівного сталась аварія за участю двох автомобілів, внаслідок якої загинули й травмувались люди
Про це пише RegioNews із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.
Зазначається, що трагедія сталася поблизу села Колоденка біля 11:00. Зіткнулися Mitsubishi Outlander та Seat - від отриманих травм загинули двоє осіб і двоє травмувались.
На місці працює поліція, рух на цій ділянці автодороги ускладнений.
Нагадаємо, у Херсонській області на автодорозі "Олешки - Гола Пристань - Скадовськ" сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів. Внаслідок події медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 - діти.
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