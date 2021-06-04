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04 червня 2021, 15:49 325

На Житомирщині в ДТП потрапила родина капелана

04 червня 2021, 15:49 325
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Фото: Нацполіція
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У Житомирській області вранці 4 червня в аварію потрапив 56-річний військовий капелан з родиною 42-річною дружиною та двома доньками 8 та 15 років

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Т4, житель Дніпропетровщини, виїхав за межі дороги та потрапив у кювет, де автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримав він та його пасажири: дружина та двоє доньок. Усіх їх доставили до медичних закладів. Жінку ушпиталили до реанімаційного відділення райлікарні.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.

Нагадаємо, у Херсонській області на автодорозі "Олешки - Гола Пристань - Скадовськ" сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів. Внаслідок події медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 - діти.

Україна ДТП аварія Житомир аварія

 
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