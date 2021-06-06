У Польщі два українці постраждали, зірвавшись з ліфтом з 15-го поверху

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В одному з багатоквартирних будинків в центрі польского міста Лодзі були поранені двоє чоловіків, які обслуговували шахту ліфта. Обидва - громадяни України

Про це пише УНН із посиланням на телеканал TVN24, передає RegioNews.

Вони працювали на даху пасажирської кабіни і фарбували шахту. У якийсь момент кабіна зірвалася і впала з висоти п’ятнадцятого поверху, — повідомив молодший капітан Петро Висоцький з Лодзінської пожежної команди. Обидва робочих, громадяни України 41 і 42 років, були доставлені в лікарню.

Нещасний випадок стався в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Піотрковской, 203. За інформацією, наданою лодзинської пожежною командою, двоє чоловіків працювали на даху ліфта.

Вони фарбували шахту ліфта. З невідомих причин пасажирська кабіна, на даху якої вони стояли, впала вниз з висоти п’ятнадцятого поверху, — розповів телеканалу Висоцький з пожежної бригади в Лодзі.

Першими на місце події прибули медичні рятувальники.

Вони витягли поранених на рівень −1. Один з поранених українців був у важкому стані. У другого були менш серйозні травми, в основному в області обличчя, — розповів пожежник.

Повідомляється, що на місці події працюють поліція і прокурор. Причини аварії поки невідомі.

Наші інспектори також виїхали на місце. Ми розслідуємо обставини нещасного випадку і перевіряємо, чи були у працівників гарантовані умови для безпечного виконання роботи, — каже Вальдемар Ключа з Державної інспекції праці в Лодзі.

Він підкреслив, що поки рано говорити про які-небудь висновки.

Ми не знаємо, чи могли потерпілі сприяти нещасному випадку, і чи подбав роботодавець про належні заходи безпеки. У нас багато питань, на які ми повинні відповісти, — підкреслив Ключа.

Як повідомлялося, 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.