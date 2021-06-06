На Закарпатье в результате лобового столкновения двух авто погибли два человека

Фото полиции Закарпатской области

На Закарпатье ночью на автодороге Киев-Чоп между селами Ивановцы и Клячаново Мукачевского района, столкнулись два автомобиля, погибли два человека, еще один в реанимации

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Сегодня, 6 июня, после 2-х часов ночи, на линию "102" поступило сообщение о том, что между селами Ивановцы и Клячаново, что на Мукачевщине, произошло смертельное ДТП, - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что причиной автомобильной аварии стало лобовое столкновение двух автомобилей: Volkswagen Passat В6 и Volkswagen Passat В7. В одном из них находилось два человека: 20-летняя женщина-водитель и ее 26-летний муж, жители села Водица Раховского района. За рулем другого-Volkswagen Passat В7-был 39-летний мукачевец.

В результате полученных травм пассажир Volkswagen Passat В6 и водитель Volkswagen Passat В7 скончались на месте происшествия. Женщина-водитель госпитализирована и находится в реанимационном отделении Мукачевской районной больницы, - проинформировали в полиции.

Отмечается, что все причины и обстоятельства ДТП сотрудники полиции выяснят в ходе следствия, начатого по части 2 статьи 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших). Расследование дела продолжается.

Как сообщалось, в Польше два украинца пострадали, сорвавшись с лифтом с 15-го этажа. В одном из многоквартирных домов в центре польского города Лодзи были ранены двое мужчин, которые обслуживали шахту лифта. Оба - граждане Украины.

Вчера на Ровенщине в ДТП погибли два человека. В субботу, 5 июня, на международной трассе Киев-Чоп неподалеку Ровно произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой погибли и травмировались люди.