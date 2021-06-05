10:43  05 червня
В Україні майже 2 тисячі нових COVID-випадків
11:58  05 червня
У Карпатах зафіксували землетрус
10:04  05 червня
Окупанти на Донбасі двічі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 червня 2021, 13:44 577

У ДТП загинув заступник начальника запорізької Служби автодоріг

05 червня 2021, 13:44 577
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У дорожньо-транспортній пригоді загинув заступник начальника Служби автодоріг у Запорізькій області Олександр Шандиба

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ДП "Місцеві дороги Запорізької області".

"Працівник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, заступник начальника Служби з розвитку доріг. Провідний архітектор та будівельник. Мостовик. Для багатьох з нас Олександр Шандиба завжди буде прикладом працелюбності та відповідальності за свою роботу", - йдеться у дописі.

Відомо, що Шандиба відповідав за будівництво мостових переходів через р. Дніпро у Запоріжжі.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині п'яний водій на смерть збив двох дітей.

Україна ДТП смерть Дніпро Запорізька область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua