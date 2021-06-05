У ДТП загинув заступник начальника запорізької Служби автодоріг
У дорожньо-транспортній пригоді загинув заступник начальника Служби автодоріг у Запорізькій області Олександр Шандиба
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ДП "Місцеві дороги Запорізької області".
"Працівник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, заступник начальника Служби з розвитку доріг. Провідний архітектор та будівельник. Мостовик. Для багатьох з нас Олександр Шандиба завжди буде прикладом працелюбності та відповідальності за свою роботу", - йдеться у дописі.
Відомо, що Шандиба відповідав за будівництво мостових переходів через р. Дніпро у Запоріжжі.
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