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04 червня 2021, 12:29 11

На Львівщині потяг насмерть збив молоду жінку

04 червня 2021, 12:29 11
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Фото: Нацполіція
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У Львівській області вантажний потяг збив насмерть 33-річну жінку, яка в навушниках намагалась перейти колії у невстановленому місці, проте не встигла

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, 33-річна мешканка селища Рудне намагалась перейти колії у невстановленому місці перед вантажним потягом.

Загибла мала навушники та намагалась перейти колії у невстановленому місці перед потягом, проте не встигла. Від травм, отриманих внаслідок наїзду, вона померла", - йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, яким передбачається покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині підлітка смертельно вдарило струмом на даху потяга.

транспорт поїзд смерть поліція Львівська область

 
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