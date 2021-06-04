На Львівщині потяг насмерть збив молоду жінку

Фото: Нацполіція

У Львівській області вантажний потяг збив насмерть 33-річну жінку, яка в навушниках намагалась перейти колії у невстановленому місці, проте не встигла

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, 33-річна мешканка селища Рудне намагалась перейти колії у невстановленому місці перед вантажним потягом.

Загибла мала навушники та намагалась перейти колії у невстановленому місці перед потягом, проте не встигла. Від травм, отриманих внаслідок наїзду, вона померла", - йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, яким передбачається покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині підлітка смертельно вдарило струмом на даху потяга.