Миколаївський глиноземний завод оштрафували на 9 млрд грн

Фото з Facebook-сторінки ГО "Стоп Шлам"

Заводський районний суд м. Миколаєва задовольнив позов ГО "Стоп Шлам" та присудив стягнути з Миколаївського глиноземного заводу (ТОВ "МГЗ") понад 9,2 млрд грн за заподіяну шкоду

Про це ГО "Стоп Шлам" повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини.

Стягнути з ТОВ "Миколаївський глиноземний завод на користь громадської організації "Стоп Шлам" відшкодування моральної шкоди, яка заподіяна 1279 асоційованим членам ГО "Стоп Шлам" в загальній сумі 9,2 мільярдів грн, - йдеться у рішенні суду.

Крім того, суд постановив стягнути з ТОВ "МГЗ" на користь ГО "Стоп Шлам" судовий збір у розмірі 10,510 грн.

Як повідомлялося, 20 квітня у центрі Харкова противники "коксохіму" вийшли на протест. На площі Свободи місцеві жителі влаштували автопікет.

Також Запорізька ОДА вимагає зупинити будівельні роботи на каоліновому кар'єрі. Написали листи до облпрокуратури і облполіції.