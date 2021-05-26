15:31  26 мая
В секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
17:38  26 мая
Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 17:29 12

Николаевский глиноземный завод оштрафовали на 9 млрд грн

26 мая 2021, 17:29 12
Читайте також українською мовою
Фото с Facebook-страницы ОО "Стоп Шлам"
Читайте також
українською мовою

Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "МГЗ") более 9,2 млрд грн за причиненный вред

Об этом ГО "Стоп Шлам" сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Взыскать с ООО "Николаевский глиноземный завод на пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального ущерба, который причинен 1279 ассоциированным членам ГО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 млрд грн, - говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "МГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 10,510 грн.

Как сообщалось, 20 апреля в центре Харькова противники "коксохима" вышли на протест. На площади Свободы местные жители устроили автопикет.

Также Запорожская ОГА требует остановить строительные работы на каолиновом карьере. Написали письма в облпрокуратуру и облполіції.

суд экология протест активисты Завод Николаевская область

Дело коррупции в Госкомземе Закарпатья передали в суд
26 мая 2021, 16:25
В Украине впервые будут судить нардепа за кнопкодавство
25 мая 2021, 14:55
Тупицкого будут судить за преступления против правосудия - Офис генпрокурора
25 мая 2021, 12:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua