Николаевский глиноземный завод оштрафовали на 9 млрд грн

Фото с Facebook-страницы ОО "Стоп Шлам"

Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "МГЗ") более 9,2 млрд грн за причиненный вред

Об этом ГО "Стоп Шлам" сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Взыскать с ООО "Николаевский глиноземный завод на пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального ущерба, который причинен 1279 ассоциированным членам ГО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 млрд грн, - говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "МГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 10,510 грн.

Как сообщалось, 20 апреля в центре Харькова противники "коксохима" вышли на протест. На площади Свободы местные жители устроили автопикет.

Также Запорожская ОГА требует остановить строительные работы на каолиновом карьере. Написали письма в облпрокуратуру и облполіції.