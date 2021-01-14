15:05  14 січня
МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня - Ляшко
14:12  14 січня
Мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу
17:56  14 січня
Доба на Донбасі: два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 січня 2021, 15:00 147

Запорізька ОДА вимагає зупинити будівельні роботи на каоліновому кар'єрі

14 січня 2021, 15:00 147
Читайте также на русском языке
Написали листи до облпрокуратури і облполіції
Написали листи до облпрокуратури і облполіції
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Обласна влада просить вжити заходів щодо зупинки будівельних робіт та зняття родючого шару ґрунту на місці спорудження кар’єру поблизу Вільнянська.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

За дорученням голови облдержадміністрації Олександра Старуха його заступник Віталій Кардаш направив листи до обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Враховуючи високий суспільний резонанс та екологічну небезпеку, обласна влада просить вжити заходів щодо зупинки будівельних робіт та зняття родючого шару ґрунту на місці спорудження кар’єру поблизу Вільнянська, - йдеться в повідомленні пресслужби.

В ОДА повідомляють, що "наразі є інформація, що роботи з ґрунтом продовжуються, більше того, підігнали додаткову техніку".

На жаль, провести перевірку законності робіт Державна архітектурно-будівельна інспекція не може. Після змін у законодавстві у неї відсутні контрольні функції. Тож доводиться сподіватися тільки на оперативну реакцію правоохоронних органів, - зазначила помічниця голови ОДА з екологічних питань Ірина Пірогова.

Як повідомлялося раніше, Старух доручив вивчити законність будівництва каолінового кар’єру поблизу Вільнянська. Відновлено робочу групу з вивчення ситуації навколо проблемного кар'єру на Запоріжжі.

Нагадаємо, 12 січня у Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення - місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру.

Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування доріг проти каолінового кар’єру, правоохоронці вважають дії протестувальників такими, що загрожують громадському порядку.

екологія прокуратура поліція протести ОДА Запорізька область Олександр Старух
У Вінниці ФОПи мітингують біля ОДА, відбулися сутички
14 січня 2021, 14:26
Тарифний протест: під Івано-Франківськом люди знову перекрили дорогу
14 січня 2021, 13:19
На Полтавщині протестувальники проти росту тарифів прогнали зі свого мітингу депутата від ОПЗЖ Киву
13 січня 2021, 16:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »