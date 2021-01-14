Запорізька ОДА вимагає зупинити будівельні роботи на каоліновому кар'єрі
Обласна влада просить вжити заходів щодо зупинки будівельних робіт та зняття родючого шару ґрунту на місці спорудження кар’єру поблизу Вільнянська.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
За дорученням голови облдержадміністрації Олександра Старуха його заступник Віталій Кардаш направив листи до обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.
Враховуючи високий суспільний резонанс та екологічну небезпеку, обласна влада просить вжити заходів щодо зупинки будівельних робіт та зняття родючого шару ґрунту на місці спорудження кар’єру поблизу Вільнянська, - йдеться в повідомленні пресслужби.
В ОДА повідомляють, що "наразі є інформація, що роботи з ґрунтом продовжуються, більше того, підігнали додаткову техніку".
На жаль, провести перевірку законності робіт Державна архітектурно-будівельна інспекція не може. Після змін у законодавстві у неї відсутні контрольні функції. Тож доводиться сподіватися тільки на оперативну реакцію правоохоронних органів, - зазначила помічниця голови ОДА з екологічних питань Ірина Пірогова.
Як повідомлялося раніше, Старух доручив вивчити законність будівництва каолінового кар’єру поблизу Вільнянська. Відновлено робочу групу з вивчення ситуації навколо проблемного кар'єру на Запоріжжі.
Нагадаємо, 12 січня у Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення - місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру.
Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування доріг проти каолінового кар’єру, правоохоронці вважають дії протестувальників такими, що загрожують громадському порядку.