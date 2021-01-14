Запорізька ОДА вимагає зупинити будівельні роботи на каоліновому кар'єрі

Написали листи до облпрокуратури і облполіції

Написали листи до облпрокуратури і облполіції

Фото Нацполіції

Обласна влада просить вжити заходів щодо зупинки будівельних робіт та зняття родючого шару ґрунту на місці спорудження кар’єру поблизу Вільнянська.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

За дорученням голови облдержадміністрації Олександра Старуха його заступник Віталій Кардаш направив листи до обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Враховуючи високий суспільний резонанс та екологічну небезпеку, обласна влада просить вжити заходів щодо зупинки будівельних робіт та зняття родючого шару ґрунту на місці спорудження кар’єру поблизу Вільнянська, - йдеться в повідомленні пресслужби.

В ОДА повідомляють, що "наразі є інформація, що роботи з ґрунтом продовжуються, більше того, підігнали додаткову техніку".

На жаль, провести перевірку законності робіт Державна архітектурно-будівельна інспекція не може. Після змін у законодавстві у неї відсутні контрольні функції. Тож доводиться сподіватися тільки на оперативну реакцію правоохоронних органів, - зазначила помічниця голови ОДА з екологічних питань Ірина Пірогова.

Як повідомлялося раніше, Старух доручив вивчити законність будівництва каолінового кар’єру поблизу Вільнянська. Відновлено робочу групу з вивчення ситуації навколо проблемного кар'єру на Запоріжжі.

Нагадаємо, 12 січня у Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення - місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру.

Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування доріг проти каолінового кар’єру, правоохоронці вважають дії протестувальників такими, що загрожують громадському порядку.