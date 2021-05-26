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26 травня 2021, 16:25 40

Справу корупції у Держкомземі Закарпаття передали до суду

26 травня 2021, 16:25 40
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Фото: Нацполіція
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У закарпатській області передали до суду обвинувальний акт стосовно начальника міськрайонного управління Держкомзему у місті Тячів і Тячівському районі та його колишньої заступниці

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Їх підозрюють у земельних махінаціях, корупції та зловживанні службовим становищем.

Обвинувачені підписали й засвідчили печаткою низку фіктивних документів, що призвело до незаконної передачі фізичним особам 5 земельних ділянок державної власності загальною площею майже 10 га”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі стверджують, що інтересам держави завдано близько 1 млн грн збитків, а чиновники діяли у складі організованої групи.

До неї входила і колишня співробітниця одного з секторів Тячівської РДА. Наразі її оголошено в розшук”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше чиновникам Держгеокадастру Закарпаття вручили підозри за розкрадання 54 га земель.

суд кримінальна справа земля Закарпаття корупція Держгеокадастр

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