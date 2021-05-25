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25 травня 2021, 14:55 21

В Україні вперше судитимуть нардепа через кнопкодавство

25 травня 2021, 14:55 21
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Фото з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора 25 травня передали до суду обвинувальний акт проти чинного депутата Верховної Ради, якого в лютому 2020 року піймали на "кнопкодавстві"

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ОГП.

За даними слідства, 21 лютого 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту у сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги. Ім'я обвинуваченого не вказано, але того дня на "кнопкодавстві" піймали позафракційного депутата Владислава Поляка.

Його було обрано до Верховної Ради за виборчим округом №73 у Закарпатській області.

Санкція статті ст. 364-2 КК України про неперсональне голосування передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше ДБР почало розслідування у справі "кнопкодавства за Шкарлета".

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