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25 травня 2021, 12:34 30

Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя - Офіс генпрокурора

25 травня 2021, 12:34 30
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Фото: з відкритих джерел
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Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за підкуп свідка. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти Тупицького

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка", - йдеться у повідомленні пресслужби.

За даними розслідування, суддя прагнув, щоб свідок дав неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому прокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ ще указом Януковича.

13 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента.

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