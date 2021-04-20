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20 квітня 2021, 11:24 128

У центрі Харкова противники "коксохіму" вийшли на протест

20 квітня 2021, 11:24 128
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У Харкові пікетувальники вимагають припинити роботу "Коксового заводу "Новомет" до того, як на підприємстві встановлять очисні фільтри та нове обладнання.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Объектив".

Учасники акції стверджують, що діяльність заводу негативно впливає на здоров'я людей і навколишнє середовище.

"Нас труять, дихати нічим. Прокидаюся, закриваю вікна, влада нічого не робить. В ідеалі треба, щоб його закрили. А так... хоча б поставили фільтри, хоча б вони гасили свій кокс не водою, а азотом. Треба цей експериментальний цех виносити за межі міста. Тому що і ми, і діти, ми вмираємо", - розповів учасник акції.

Також люди обурені тим, що нещодавно завод отримав від Міністерства охорони навколишнього середовища України дозвіл на роботу на 7 років. Активісти вважають, що таке рішення потрібно переглянути.

Як повідомлялося 24 лютого, Харківська міськрада звернеться до президента з вимогою закрити "Коксохім". "За" проєкт рішення проголосували 82 депутати.

Також 24 березня стало відомо, що у Харкові директору "Коксохіму” повідомили про підозру. Завод більш ніж пів року здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в повітря без відповідного дозволу.

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