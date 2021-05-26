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26 травня 2021, 15:37 141

У Києві евакуювали людей із будівлі скандального ОАСК через "замінування”

26 травня 2021, 15:37 141
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Фото: із відкритих джерел
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Працівники Нацполіції евакуювали відвідувачів та працівників Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) через повідомлення про нібито замінування будівлі

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Зазначається, що мова йде про будівлю ОАСК, яка знаходиться по вул. Петра Болбочана, 8.

У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду”, - йдеться і повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що повідомлять про відновлення роботи суду після завершення всіх необхідних дій правоохоронцями.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Того ж дня в Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК, документу надано статус невідкладного.

Пізніше суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК, він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі.

14 квітня у Раді з'явився текст президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.

суд мінування Нацполіція новини оаск

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