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25 травня 2021, 19:51 7

ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду з приводу перемоги Вірастюка на виборах

25 травня 2021, 19:51 7
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Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Верховного Суду, який скасував протокол про результати проміжних виборів на 87 окрузі

Про це у Facebook повідомила пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

У комісії нагадали, що 19 травня ЦВК склала протокол про результати виборів, а 25 травня подала апеляційну скаргу після детального опрацювання рішення Верховного Суду.

23 травня Верховний Суд частково задовольнив позов кандидата Олександра Шевченка, зокрема, скасував протокол від 19 травня.

Сьогодні, після детального опрацювання рішення Верховного Суду, Комісія подала апеляційну скаргу на це рішення”, - йдеться в повідомленні.

Також у Центрвиборчкомі розповіли, що наразі немає однозначного правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі.

В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду", - кажуть в ЦВК.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Тоді Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

24 травня Верховний Суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом.

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