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26 травня 2021, 13:42 12

Санкції РНБО: майже тридцятьом "кримінальним авторитетам" заборонили проживати в Україні

26 травня 2021, 13:42 12
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Фото: Нацполіція
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Вже 27-м "кримінальним авторитетам" із санкційного списку РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, ще десятьох примусово повернули в країни їхнього походження

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Також у переліку 17-х "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні - кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн. Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких знаходиться у місцях позбавлення волі.

Кожен із них буде відповідати за свої "вчинки" та нести відповідальність відповідно до українського законодавства", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ.

санкції РНБО кримінальна справа Нацполіція злодій в законі

 
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