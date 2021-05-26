Санкції РНБО: майже тридцятьом "кримінальним авторитетам" заборонили проживати в Україні
Вже 27-м "кримінальним авторитетам" із санкційного списку РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, ще десятьох примусово повернули в країни їхнього походження
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Також у переліку 17-х "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні - кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн. Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких знаходиться у місцях позбавлення волі.
Кожен із них буде відповідати за свої "вчинки" та нести відповідальність відповідно до українського законодавства", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.
21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ.