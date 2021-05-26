В Киеве эвакуировали людей из здания скандального ОАСК из-за "минирования"
Работники Нацполиции эвакуировали посетителей и работников Окружного административного суда города Киева (ОАСК) из-за сообщения о якобы заминировании здания
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
Отмечается, что речь идет о здании ОАСК, которое находится по ул. Петра Болбочана, 8.
В связи с поступлением сообщения о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится и сообщении.
В пресс-службе отметили, что сообщат о возобновлении работы суда после завершения всех необходимых действий правоохранителями.
Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.
В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документа предоставлен статус неотложного.
Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.
14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.