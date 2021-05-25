Вбивство відомого історика у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного

Фото: Нацполіція

У Миколаєві затримали 29-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві історика Володимира Щукіна 14 травня

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на керівника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний познайомився із Володимиром Щукіним у соцмережі. Під час сварки у квартирі загиблого він декілька разів вдарив чоловіка ножем, історик помер на місці.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили речові докази, які зараз скеровані для проведення експертних досліджень", – розповів Сергій Шайхет.

Затриманому вручили повідомлення про підозру в навмисному вбивстві, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 14 травня у Миколаєві знайшли вбитим відомого українського історика на підлозі власної квартири.