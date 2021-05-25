У Моршині, де провакцинували 64% населення, уже кілька днів не фіксують нових випадків Covid

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На Львівщині в курортному містечку Моршин триває проєкт з масової вакцинації мешканців від коронавірусу. Тут Covid-щеплення вже отримали 64% населення і останні кілька днів не фіксують нових випадків захворювання

Про це повідомив регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Львівський портал.

Масова вакцинація мешканців від Covid стартувала у Моршині в середині квітня. Планується, що під час експерименту щеплення отримають 70% населення. За словами Олега Когута, наразі вакцину отримали 64% жителів Моршина.

Протягом останніх днів у курортному містечку не фіксують нових хворих на коронавірус. Тож він припускає, що можливо саме вакцинація дає такий ефект.

Ми проводимо експеримент у місті Моршин. Я можу зауважити, що протягом останніх днів у місті захворюваності на коронавірус немає. Це не означає, що її не буде. Але ефективність, напевно, є. На жаль, ми поки що не змогли вийти на орієнтир, який встановили – це 70% охоплення населення. Зараз ми провакцинували орієнтовно 64% населення Моршина. Але я думаю, що все ж цього показника доб’ємося, – каже регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусу.

Він не виключає, що аналогічні експерименти можуть провести і у інших містах Львівщини. Втім на це потрібне погодження від уряду та Міністерства охорони здоров’я.

Поки що пропозицій немає. Але думки безумовно є. Можливо, навіть не чекаючи досвіду Моршина, спробуємо робити щось подібне в інших містах Львівщини. Але це залежиться від МОЗу та уряду. Якщо ж рішення буде прийнято, безумовно ми погодимося на це. Це цікавий досвід, який в Україні ще не здійснювався. Я думаю, що він повинен дати ефект, – додає Олег Когут.

Як повідомлялося, у Моршині хочуть вакцинувати все населення від COVID-19. В місті проведуть пілотний проект по досягненню колективного імунітету від хвороби.

19 квітня тут стартував процес вакцинації більшості населення від COVID-19. Для цього виділили дві з половиною тисячі доз вакцини Coronavac.

22 травня в рамках експерименту в Моршині місцеві мешканці почали отримувати другу дозу вакцини.