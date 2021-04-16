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16 квітня 2021, 10:37 169

У Моршині хочуть вакцинувати все населення від COVID-19 - ОДА

16 квітня 2021, 10:37 169
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В місті проведуть пілотний проект по досягненню колективного імунітету від хвороби
В місті проведуть пілотний проект по досягненню колективного імунітету від хвороби
Фото: із відкритих джерел
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У місті Моршин Львівської області 16 квітня розпочинається пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я із колективної вакцинації населення.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

У курортному містечку, де проживає 4239 осіб, планують одночасно вакцинувати від коронавірусу більшу частину жителів міста.

За словами заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута, для вакцинації жителів Моршина виділили 2400 доз вакцини CoronaVac.

Проєктом передбачена вакцинація більшості населення, що дозволить створити максимально безпечні умови і можливість перебування тут людей, які приїжджають для відновлення здоров'я", - йдеться в повідомленні ОДА.

Там пояснюють, що ОДА звернулася до Кабінету Міністрів із пропозицією запустити пілотний проєкт з позапланової колективної вакцинації від COVID-19 мешканців і співробітників санаторно-курортних установ

Реалізація цього пілотного проекту дасть можливість вивчити і проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремо взятому населеному пункті", - стверджують в ОДА.

Для проєкту будуть задіяні дві бригади пункту вакцинації Моршинської міської лікарні та одна мобільна бригада у Стрийській центральній районній лікарні.

Нагадаємо, в Україні розпочали вакцинацію учасників Олімпійських ігор в Токіо, першими щеплення отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України.

коронавірус вакцина МОЗ Львівська область вакцинація

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