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25 травня 2021, 10:37 48

Повний курс вакцинації від COVID-19 в Україні пройшли вже 86 тисяч людей

25 травня 2021, 10:37 48
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Фото з відкритих джерел
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Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 86 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,068 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 14 тисяч, в основному - другою дозою

Про це повідомляє МОЗ України, передає RegioNews.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень, - йдеться в повідомленні.

14 056 людей щеплено проти COVID-19 за добу 24 травня 2021 року. Одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані - 10 438 людини. Протягом доби працювали: 255 мобільних бригад, 343 пункти щеплення.

Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні виявили ще 2 608 нових випадків COVID-19. В Україні за 24 травня COVID-19 діагностували у 2 608 осіб, госпіталізували 854 хворих, зафіксовано 249 летальних випадків, 17 504 пацієнти одужали.

вакцина МОЗ COVID-19 здоров`я вакцинація

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