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19 квітня 2021, 16:06 206

У Моршині стартував процес вакцинації більшості населення від COVID-19

19 квітня 2021, 16:06 206
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Для цього виділили дві з половиною тисячі доз вакцини Coronavac
Для цього виділили дві з половиною тисячі доз вакцини Coronavac
Фото: із відкритих джерел
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У курортному місті Моршин Львівської області розпочався процес вакцинації більшості населення від коронавірусу, щоб досягти колективного імунітету.

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Це перше місто в Україні, де проводять експеримент із масовою вакцинацією населення. Відомо, що у Моршині є дві гарячі лінії, де можна записатись на щеплення. Також це можна зробити у сімейного лікаря.

На більш ніж 4 тисячі населення в містечку діє 3 пункти вакцинації, щеплення проводять лише дорослим китайською вакциною Coronavac.

Зазначається, що експеримент пов'язаний із нестачею туристів через епідемію коронавірусу, адже місто жило за рахунок бальнеологічного курорту. До пандемії Моршин відвідували близько 30 тисяч туристів щороку, зараз їх одиниці.

Нагадаємо, у Моршині хочуть вакцинувати все населення від COVID-19. В місті проведуть пілотний проект по досягненню колективного імунітету від хвороби.

коронавірус вакцина Львівська область вакцинація Моршин

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