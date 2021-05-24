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24 травня 2021, 20:45 438

В Україні щонайменше три заводи можуть налагодити випуск вакцин, - Ляшко

24 травня 2021, 20:45 438
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На сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин. Переговори про трансфер технологій йдуть, але поки рано говорити про якусь конкретику.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю lb.ua, передає RegioNews.

За його словами, найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин - це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.

Це великі заводи, як мінімум три, - зазначив Ляшко.

Він додав, що поки ще немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це сталося. Але переговори йдуть з американськими та європейськими компаніями, а шанси на запуск випуску вакцин в Україні - великі.

Як повідомлялося, Ляшко хоче перенести на літо осінні поставки COVID-вакцин: у чому причина. Міністерство охорони здоров'я розпочало переговори з постачальниками про перенесення поставок вакцини від коронавірусу з четвертого кварталу цього року на літо.

Віктор Ляшко вакцина вакцинація виробництво фармацевтика

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