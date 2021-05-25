В Моршине, где провакцинировали 64% населения, уже несколько дней не фиксируют новых случаев Covid

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На Львовщине в курортном городке Моршин продолжается проект по массовой вакцинации жителей от коронавируса. Здесь Covid-прививки уже получили 64% населения и последние несколько дней не фиксируют новых случаев заболевания

Об этом сообщил региональный координатор по вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Львовский портал.

Массовая вакцинация жителей от Covid стартовала в Моршине в середине апреля. Планируется, что во время эксперимента прививки получат 70% населения. По словам Олега Когута, сейчас вакцину получили 64% жителей Моршина.

В течение последних дней в курортном городке не фиксируют новых больных коронавирусом. Поэтому он предполагает, что возможно именно вакцинация дает такой эффект.

Мы проводим эксперимент в городе Моршин. Я могу заметить, что в течение последних дней в городе заболеваемости коронавирусом нет. Это не значит, что ее не будет. К сожалению, мы пока не смогли выйти на ориентир, который установили – это 70% охвата населения. Сейчас мы провакцинировали ориентировочно 64% населения Моршина. Но я думаю, что все же этого показателя добьемся, – говорит региональный координатор по вакцинации против коронавируса.

Он не исключает, что аналогичные эксперименты могут провести и в других городах Львовщины. Впрочем, на это требуется согласование от правительства и Министерства здравоохранения.

Пока предложений нет. Возможно, даже не дожидаясь опыта Моршина, попробуем делать нечто подобное в других городах Львовщины. Но это зависит от Минздрава и правительства. Если же решение будет принято, безусловно мы согласимся на это. Это интересный опыт, который в Украине еще не осуществлялся. Я думаю, что он должен дать эффект, – добавляет Олег Когут.

Как сообщалось, в Моршине хотят вакцинировать все население от COVID-19. В городе проведут пилотный проект по достижению коллективного иммунитета от болезни.

19 апреля здесь стартовал процесс вакцинации большинства населения от COVID-19. Для этого выделили две с половиной тысячи доз вакцины Coronavac.

22 мая в рамках в Моршине местные жители начали получать вторую дозу вакцины.