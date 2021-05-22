Експеримент у Моршині: місцеві мешканці почали отримувати другу дозу вакцини
Мешканці курортного Моршина Львівської області розпочали отримувати друге щеплення від коронавірусу.
Про це повідомило Суспільне, пише RegioNews.
Відомо, що під час експерименту першу дозу китайської вакцини CoronaVaс отримали вже 63% населення із заявлених 70%.
У місті нині вакцинують усе доросле населення та мешканців сусідніх населених пунктів, які працюють у Моршині. Людей, які отримали дві дози препарату заносять у медичну базу, а в липні вони зможуть отримати довідку про вакцинацію.
Як відомо, Моршин — перше місто в Україні, в якому хочуть провакцинувати усе доросле населення. Вакцинація триватиме поки всі ті, хто отримав першу дозу не отримають другу. Щепитись також можна і тим, хто цього досі не зробив.
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