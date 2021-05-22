Експеримент у Моршині: місцеві мешканці почали отримувати другу дозу вакцини

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Про це повідомило Суспільне, пише RegioNews.

Відомо, що під час експерименту першу дозу китайської вакцини CoronaVaс отримали вже 63% населення із заявлених 70%.

У місті нині вакцинують усе доросле населення та мешканців сусідніх населених пунктів, які працюють у Моршині. Людей, які отримали дві дози препарату заносять у медичну базу, а в липні вони зможуть отримати довідку про вакцинацію.

Як відомо, Моршин — перше місто в Україні, в якому хочуть провакцинувати усе доросле населення. Вакцинація триватиме поки всі ті, хто отримав першу дозу не отримають другу. Щепитись також можна і тим, хто цього досі не зробив.