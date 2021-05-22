10:28  22 травня
Коронавірус підхопили ще понад чотири тисячі українців
11:24  22 травня
Щеплення від коронавірусу отримали ще понад 17 тисяч українців
11:10  22 травня
Вранці на Донбасі важко поранили українського захисника
UA | RU
UA | RU
22 травня 2021, 12:48 11

Експеримент у Моршині: місцеві мешканці почали отримувати другу дозу вакцини

22 травня 2021, 12:48 11
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Мешканці курортного Моршина Львівської області розпочали отримувати друге щеплення від коронавірусу.

Про це повідомило Суспільне, пише RegioNews.

Відомо, що під час експерименту першу дозу китайської вакцини CoronaVaс отримали вже 63% населення із заявлених 70%.

У місті нині вакцинують усе доросле населення та мешканців сусідніх населених пунктів, які працюють у Моршині. Людей, які отримали дві дози препарату заносять у медичну базу, а в липні вони зможуть отримати довідку про вакцинацію.

Як відомо, Моршин — перше місто в Україні, в якому хочуть провакцинувати усе доросле населення. Вакцинація триватиме поки всі ті, хто отримав першу дозу не отримають другу. Щепитись також можна і тим, хто цього досі не зробив.

Львівська область Моршин вакцинація CoronaVac щеплення коронавірус

Коронавірус підхопили ще понад чотири тисячі українців
22 травня 2021, 10:28
Україна може отримати COVID-вакцину від США: у МОЗ розповіли подробиці
21 травня 2021, 18:32
МОЗ заявляє про початок COVID-вакцинації мешканців ОРДЛО та Криму
21 травня 2021, 17:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram