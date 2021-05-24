Ляшко хоче перенести на літо осінні поставки COVID-вакцин: у чому причина
Міністерство охорони здоров'я розпочало переговори з постачальниками про перенесення поставок вакцини від коронавірусу з четвертого кварталу цього року на літо
Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, також ведуться переговори про пріоритетність літніх поставок з компаніями, із якими раніше активних перемовин не було.
В мене є амбітна ціль – за літо вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами, тобто, повністю вакцинувати. Або ж зробити 10 мільйонів доз", - заявив Ляшко.
Глава МОЗ пообіцяв, що через 100 днів після свого призначення проведе пресконференцію, і тоді буде прийняте рішення, чи виконав він свої обіцянки, і чи працює далі.
Міністр також заявив, що розблокувати всі центри вакцинації поки що неможливо через брак вакцин.
500 тисяч доз вакцини на 3 тисячі кабінетів щеплення – це ні про що. Таке розблокування внесе дисбаланс і розпорошить організаційний процес", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.
Також в Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах.