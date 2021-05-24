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24 травня 2021, 20:15 308

Віталій Марків повернувся на службу до Нацгвардії України

24 травня 2021, 20:15 308
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Фото з відкритих джерел
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Старший сержант Віталій Марків, який був несправедливо засуджений в Італії, але все ж здобув свободу, повернувся на службу до Національної гвардії України. Він готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. 

Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко в Facebook, передає RegioNews.

…шляхом проведення інформаційно-психологічної спецоперації в Італії, використовуючи прихід до влади своїх союзників, Росії вдалося звинуватити у цьому (загибелі іноземних журналістів – ред.) громадянина України, військовослужбовця Батальйону імені генерала Кульчицького Віталія Марківа. Завдяки колосальним зусиллям держави, а саме дипломатів, адвокатів, МВС України і особисто його очільника Арсена Авакова в апеляційній інстанції вдалося рішенням суду звільнити нашого солдата з-під варти після 3 років, 4 місяців і 2 днів за гратами. Нині він повернувся на службу до Національна гвардія України і зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. Боротьба триває.... він (Марків - ред.) повернувся на службу до Національної гвардії України і зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. Боротьба триває, - написав Шевченко.

Як повідомлялося, ще в червні 2020 року слідчий експеримент у справі Марківа доводив його повну невинуватість. Заарештований в Італії українець чекав засідання апеляційного суду.

3 листопада італійський суд відпустив нацгвардійця Віталія Марківа.

Наступного дня нацгвардієць Марків повернувся до України. Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією.

Тоді ж Віталій Марків розповів про подальші плани і чи повернеться в Нацгвардію. Він стверджує, що винні у його незаконному ув’язненні мають понести покарання.

Нацгвардія Рим арешт Віталій Марків обвинувальний акт

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