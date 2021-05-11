Справа Гандзюк: запобіжний захід без права внесення застави для Мангера та Левіна подовжили до 9 липня

Так унеможливлюється тиск на слідство і свідків

Так унеможливлюється тиск на слідство і свідків

Фото: Суспільне

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Запобіжний захід без права внесення застави для Мангера та Левіна подовжили до 9 липня. Сторона обвинувачення наполягала на подовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні від посади.

На думку адвокатки потерпілої сторони Євгенії Закревської, зміна чи послаблення запобіжного хоча б одному з підозрюваних унеможливило б розгляд справи через їхні імовірні спроби впливу на слідство та свідків.

Я вважаю що це єдина можливість довести цю справу до вироку, інакше якщо буде зміна запобіжного заходу є ризики, – зауважила Закревська.

Захист Левіна клопотав про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Адвокат підозрюваного під час засідання наголосив на тому, що такий запобіжний захід не дозволить його підзахисному переховуватись, а тримання під вартою в цьому випадку є необгрунтованим.

Як повідомив Олексій Левін під час засідання, після того, як він перехворів на COVID-19, йому не надавали належної медичної допомоги.

Адвокат Владислава Мангера клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту. За словами сторони захисту, Мангер був під заставою, не порушував закону, тому утримувати його під вартою необгрунтовано.

Крім того, на засіданні допитали слідчого СБУ Максима Саєнка, про що минулого засідання клопотав підозрюваний Владислав Мангер. Саєнко повідомив, що йому не відомо про спроби тиску на свідків з боку Владислава Мангера, що сторона захисту трактувала як доказ відсутності провини свого підзахисного.

Як повідомлялося, у лютому у справі Гандзюк суд залишив під вартою Мангера та Левіна. Їх обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 27 квітня минулого року Офіс генпрокурора заявив: Катю Гандзюк замовив Мангер.

Раніше, 17 березня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Олексія Левіна.