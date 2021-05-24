Виталий Маркив вернулся на службу в Нацгвардию Украины

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Старший сержант Виталий Маркив, который был несправедливо осужден в Италии, но все же получил свободу, вернулся на службу в Национальную гвардию Украины. Он готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Facebook, передает RegioNews.

...путем проведения информационно-психологической спецоперации в Италии, используя приход к власти своих союзников, России удалось обвинить в этом (гибели иностранных журналистов – ред.) гражданина Украины, военнослужащего Батальона имени генерала Кульчицкого Виталия Маркива. Благодаря колоссальным усилиям государства, а именно дипломатов, адвокатов, МВД Украины и лично его главы Арсена Авакова в апелляционной инстанции удалось решением суда освободить нашего солдата из-под стражи после 3 лет, 4 месяцев и 2 дней за решеткой. Сейчас он вернулся на службу в Национальная гвардия Украины и со своей защитой готовится к кассационного рассмотрения своего дела уже в Риме. Борьба продолжается.... он (Маркив - ред.) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается, - написал Шевченко.

Как сообщалось, еще в июне 2020 года следственный эксперимент по делу Маркива доказывал его полную невиновность. Арестован в Италии украинец ждал заседания апелляционного суда.

3 ноября итальянский суд отпустил нацгвардейца Виталия Маркива.

Следующий день нацгвардеец Маркив вернулся в Украину. Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.

Тогда же Виталий Маркив рассказал о дальнейших планах и вернется ли в Нацгвардию. Он утверждает, что виновные в его незаконном заключении должны понести наказание.