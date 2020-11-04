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04 листопада 2020, 15:27 663

Віталій Марків розповів про подальші плани і чи повернеться в Нацгвардію

04 листопада 2020, 15:27 663
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Він стверджує, що винні у його незаконному ув’язненні мають понести покарання
Фото: із відкритих джерел
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Український військовослужбовець Віталій Марків, із якого італійський апеляційний суд напередодні зняв обвинувачення у причетності до вбивства за сфабрикованою справою, заявив, що планує повернутися до служби в Національній гвардії України.

Про це він заявив 4 листопада під час брифінгу в аеропорту після повернення в Україну, передає RegioNews.

Моє перше завдання – це продовження служби в Нацгвардії України", – сказав Марків.

Він також додав, що день, коли він повернувся в Україну після трьох років перебування під слідством та у в’язниці, став для нього особисто надзвичайною подією.

Марків також зазначив, що найближчий час присвятить сім'ї.

Головним моїм планом є бажання провести час з дружиною. Три роки чотири місяці і два дні, як я не бачив дружину. Це перший раз (сьогодні - ред.), що я її обійняв”, - сказав Марків.

Також військовий сказав, що наразі буде чекати остаточного висновку касації і наголосив, що винні у тому, що йому три роки довелося провести за ґратами, мають понести покарання.

Нагадаємо, минулого року старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року у зоні бойових дій на Донбасі. Марківа заарештували три роки тому в Італії.

У червні у Міністерстві внутрішніх справ провели слідчий експеримент, що доводить невинність Віталія Марківа, якого в Італії звинувачують у причетності до вбивства італійського журналіста.

3 листопада в Італії Апеляційний суд виправдав військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа.

4 листопада yацгвардієць Марків разом з українською делегацією повернувся до України.

суд Нацгвардія в'язниця брифінг Віталій Марків
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