Нацгвардієць Марків повернувся до України
Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією
Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією
Український військовий Віталій Марків, якого вчора виправдав міланський суд, уже сьогодні повернувся в Україну. Він прибув літаком.
Про це інформує RegioNews.
Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією.
Нагадаємо, 3 листопада в Італії Апеляційний суд виправдав військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа.
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