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04 листопада 2020, 13:59 13

Нацгвардієць Марків повернувся до України

04 листопада 2020, 13:59 13
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Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією
Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією
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Український військовий Віталій Марків, якого вчора виправдав міланський суд, уже сьогодні повернувся в Україну. Він прибув літаком.

Про це інформує RegioNews.

Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією.

Нагадаємо, 3 листопада в Італії Апеляційний суд виправдав військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа.

суд Україна Нацгвардія Італія рішення
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