Італійський суд відпустив нацгвардійця Віталія Марківа — Аваков

Тепер він зможе повернутися до України

Тепер він зможе повернутися до України

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Марківа випустили!!)!!!! Апеляційний суд щойно вирішив!", - написав Аваков.

Відомо, що слухання апеляції на рішення суду відбувалося в Мілані сьогодні, 3 листопада.

Після близько п’ятигодинної перерви суд відновив слухання і виправдав Марківа. Суд дійшов до висновку, що Марків не здійснив злочину, який йому інкримінують.

Віталій Марків перед перервою через відеозв’язок зробив заяву, що не причетний до загибелі журналістів.

Нагадаємо, минулого року старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року у зоні бойових дій на Донбасі. Марківа заарештували три роки тому в Італії.

У червні у Міністерстві внутрішніх справ провели слідчий експеримент, що доводить невинність Віталія Марківа, якого в Італії звинувачують у причетності до вбивства італійського журналіста.