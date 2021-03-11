Перший заступник Кличка, якого спіймали на хабарі, повернеться на посаду

Кличко назвав маніпуляцією інформацію про причетність Миколи Поворозника до отримання хабарів

Кличко назвав маніпуляцією інформацію про причетність Миколи Поворозника до отримання хабарів

Фото: із відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко планує повернути до виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника, якого раніше відсторонили через скандал із отриманням хабара у розмірі 125 тисяч доларів.

Про це Кличко заявив під час засідання Київської міської ради, яке відбулося 11 березня, передає RegioNews.

На мою думку, всі крапки розставлені над "і", і я буду приймати рішення, щоби людина поверталася до виконання своїх обов'язків", - сказав Кличко.

Він додав, що отримав від Миколи Поворозника заяву про готовність приступити до виконання своїх обовʼязків. За словами Кличка, досудове розслідування справи зараз завершено і матеріали направлені до суду.

Зважаючи на інформацію зі Служби безпеки України щодо процесуального статусу Поворозника... В доповіді Служби безпеки сказано, що перший заступник не є стороною чи учасником кримінального провадження", - додав мер Києва.

Віталій Кличко стверджує, що інформація про причетність Поворозника "до цієї сенсаційної справи" з’явилася під час виборчого процесу і що "вона була зманіпульована ЗМІ".

Мер наголосив, що у Києві "нульова толерантність до корупції", і якщо якогось чиновника підозрюватимуть у корупції, то його відразу відсторонять і будуть робити все, щоб правоохоронці "реагували на такі речі".

Він запропонував запросити Поворозника до Київради, "щоб він міг відповісти на питання депутатів”. На що депутати Київради відповіли, що такої потреби немає.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року першого заступника Кличка затримали за підозрою в отриманні хабара у $125 тисяч. Незабаром чиновника відсторонили від справ.