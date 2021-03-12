13:59  12 березня
У Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси
12:19  12 березня
Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями
08:11  12 березня
Окупанти обстріляли з гранатометів позиції сил ООС: поранено військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
12 березня 2021, 10:33 107

Перший заступник Кличка, якого звинувачували у корупції, повернувся до роботи

12 березня 2021, 10:33 107
Читайте также на русском языке
СБУ звинувачує чиновника у вимаганні неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника
СБУ звинувачує чиновника у вимаганні неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник, якого у квітні 2020 року відсторонили за підозрою у вимаганні 125 тисяч доларів хабара, повернувся на посаду.

Про це Поворозник повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Друзі! Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів”, - написав перший заступник Кличка.

Він додав, що повернувся до виконання своїх обов’язків, і зазначив, що перед міською владою стоять багато викликів.

До них Поворозник відніс пандемію коронавірусу та її наслідки для економіки столиці, і роботу над оновленням інфраструктури Києва.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року першого заступника Кличка затримали за підозрою в отриманні хабара у $125 тисяч. Незабаром чиновника відсторонили від справ.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що його перший заступник Поворозник повернеться на посаду.

хабар Київ КМДА Київрада Микола Поворозник Віталій Кличко

У столичному Гідропарку загасили пожежу
11 березня 2021, 17:59
Перший заступник Кличка, якого спіймали на хабарі, повернеться на посаду
11 березня 2021, 16:58
На Київщині літак зіткнувся з автомобілем
11 березня 2021, 16:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram