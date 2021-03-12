Перший заступник Кличка, якого звинувачували у корупції, повернувся до роботи
Перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник, якого у квітні 2020 року відсторонили за підозрою у вимаганні 125 тисяч доларів хабара, повернувся на посаду.
Про це Поворозник повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Друзі! Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів”, - написав перший заступник Кличка.
Він додав, що повернувся до виконання своїх обов’язків, і зазначив, що перед міською владою стоять багато викликів.
До них Поворозник відніс пандемію коронавірусу та її наслідки для економіки столиці, і роботу над оновленням інфраструктури Києва.
Нагадаємо, 14 квітня 2020 року першого заступника Кличка затримали за підозрою в отриманні хабара у $125 тисяч. Незабаром чиновника відсторонили від справ.
11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що його перший заступник Поворозник повернеться на посаду.