Першого заступника Кличка спіймали на хабарі в $125 тисяч
14 квітня співробітники СБУ викрили злочин першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, який через посередника вимагав хабар у розмірі $125 тис від представника компанії-забудовника.
Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на ТСН.
Посадовець вимагав хабар за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після одержання неправомірної вигоди у сумі $60 тис.
"Окрім того, задокументовано, що посередник з метою одержання грошових коштів діяв за вказівкою та узгоденням з Поворозником та виношували наміри одержати також і з іншого об’єкта будівництва $24,6 тис", - повідомляють джерела.
Нагадаємо, контррозвідники затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.
Як писали RegioNews раніше, ГПУ підозрює у державній зраді співробітника Служби зовнішньої розвідки.
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