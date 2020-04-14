Першого заступника Кличка спіймали на хабарі в $125 тисяч

Співробітники СБУ розкрили протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника

Співробітники СБУ розкрили протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника

14 квітня співробітники СБУ викрили злочин першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, який через посередника вимагав хабар у розмірі $125 тис від представника компанії-забудовника.

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на ТСН.

Посадовець вимагав хабар за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після одержання неправомірної вигоди у сумі $60 тис.

"Окрім того, задокументовано, що посередник з метою одержання грошових коштів діяв за вказівкою та узгоденням з Поворозником та виношували наміри одержати також і з іншого об’єкта будівництва $24,6 тис", - повідомляють джерела.

Нагадаємо, контррозвідники затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Як писали RegioNews раніше, ГПУ підозрює у державній зраді співробітника Служби зовнішньої розвідки.