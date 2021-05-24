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24 мая 2021, 17:25 63

Первый заместитель главы КГГА намерен судиться с Арахамией и Верещук

24 мая 2021, 17:25 63
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Фото из открытых источников
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Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник обратится в суд с иском к председателю депутатской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и народного депутата (фракция "Слуга народа") Ирины Верещук.

Об этом сообщил Николай Поворозник на пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Несмотря на то, что публичные люди продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обысках и тому подобное, я публично объявляю, что на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались "привязать", и привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения! Поэтому я подаю иск на публичных лиц, которые продолжают распространять откровенную ложь. А именно - Давида Арахамию и Ирину Верещук, - заявил Поворозник.

Как сообщалось, 14 апреля 2020 года первого заместителя Кличко якобы поймали на взятке в $125 тысяч. Сотрудники СБУ раскрыли противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Через неделю Кличко отстранил Поворозника на время расследования, обязанности первого заместителя председателя КГГА исполнял Валентин Мондриевский.

А уже 11 марта 2021 года было объявлено, что первый заместитель Кличко, которого поймали на взятке, вернется на пост. Кличко назвал манипуляцией информацию о причастности Николая Поворозника к получению взяток.

И 12 марта 2021 года первый заместитель Кличко, которого обвиняли в коррупции, вернулся к работе. СБУ обвиняет чиновника в вымогательстве неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Николай Поворозник иск суд подозрение коррупция

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