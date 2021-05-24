Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді

Олександр Скляров

Олександр Скляров та Валерій Ксьонзенко просять Окружний адміністративний суд міста Києва поновити їх на посадах очільника та заступника голови Київської обласної ради відповідно

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що наразі ОАСК розв'язує питання про відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

Також позивачі просять суд визнати протиправними та скасувати рішення облради про їхнє звільнення з посад голови Київської обласної ради VIII скликання та заступника голови відповідно.

Окрім цього, позивачі просять Окружний адміністративний суд міста Києва стягнути з облради на їхню користь середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 28 квітня по дату ухвалення остаточного судового рішення у даних справах.

Нагадаємо, що 27 квітня депутати відправили у відставку голову Київської облради Олександра Склярова. За зняття з посади Склярова проголосували 59 депутатів із 60 присутніх. Загальна кількість депутатів - 84. Також у відставку відправили його заступників Марину Сапожко і Валерія Ксьонзенка.