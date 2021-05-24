13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
08:11  24 травня
Ситуація на Донбасі: бойовики шість раз обстріляли позиції ООС, поранено українського воїна
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 13:37 325

Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді

24 травня 2021, 13:37 325
Читайте также на русском языке
Олександр Скляров
Читайте также
на русском языке

Олександр Скляров та Валерій Ксьонзенко просять Окружний адміністративний суд міста Києва поновити їх на посадах очільника та заступника голови Київської обласної ради відповідно

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що наразі ОАСК розв'язує питання про відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

Також позивачі просять суд визнати протиправними та скасувати рішення облради про їхнє звільнення з посад голови Київської обласної ради VIII скликання та заступника голови відповідно.

Окрім цього, позивачі просять Окружний адміністративний суд міста Києва стягнути з облради на їхню користь середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 28 квітня по дату ухвалення остаточного судового рішення у даних справах.

Нагадаємо, що 27 квітня депутати відправили у відставку голову Київської облради Олександра Склярова. За зняття з посади Склярова проголосували 59 депутатів із 60 присутніх. Загальна кількість депутатів - 84. Також у відставку відправили його заступників Марину Сапожко і Валерія Ксьонзенка.

суд Україна посада оаск Олександр Скляров

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram