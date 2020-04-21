Кличко відсторонив Поворозника на час розслідування
Мер Києва Віталій Кличко відсторонив свого першого заступника Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає RegioNews.
"Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Микола Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування”, - сказав Кличко.
Він також зазначив, що столична влада очікує на оперативне та неупереджене розслідування справи.
"Ми розраховуємо на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи. Справедливо та без політики!" – наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, 14 квітня співробітники СБУ затримали першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, який нібито через посередника вимагав хабар в розмірі $ 125 тис від представника компанії-забудовника.
Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 15 квітня прокоментував затримання першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника за отримання хабарів.
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