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24 травня 2021, 14:24 932

На Хмельниччині суд відправив до в'язниці сержанта ЗСУ за дезертирство

24 травня 2021, 14:24 932
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Фото: з відкритих джерел
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Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним 26-річного начальника радіостанції однієї із військових частин у викраденні та пошкодженні військового майна, а також дезертирстві

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері.

За викрадення військового майна на понад 959 тис. грн і дезертирство військовослужбовця засуджено до позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

У суді доведено, що вказаний військовослужбовець викрадав з автомобілів Урал-44202 та Урал-43203 комплектуючі та деталі окремих приладів і ЗІП-комплектів, які могли мати цінність та містили дорогоцінні метали.

Згодом він дезертирував, щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини та ухилитися від військової служби назавжди.

Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, та засудив військовослужбовця до 5 років 3 місяці позбавлення волі із позбавленням військово звання "сержант", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, судом задоволено позов прокурора в інтересах військової частини про стягнення з обвинуваченого заподіяної матеріальної шкоди.

Нагадаємо, на Одещині поліцейський погорів на хабарі. Він вимагав від громадянина 1 500 доларів за відмову порушити кримінальну справу.

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